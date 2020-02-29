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板橋國中小人行步道整平 工務局今年將完成26處

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
重慶國中周邊人行道路面已老舊。圖／新北市工務局提供
重慶國中周邊人行道路面已老舊。圖／新北市工務局提供

新北市工務局配合「新北改善通學廊道改善計畫」，日前已完成板橋區重慶國中及溪洲國小周邊人行環境改善，除了整平路面，也增設無障礙坡道，讓師生行走空間更安全。工務局表示，目前已完成13處，預計於今年底前要完成26處。

養工處表示，這次板橋重慶國中及溪洲國小的改善路段，為2校學生上下學必經道路。其中，重慶國中周邊的國慶路346巷口至重慶路346巷口，總長約230公尺，路寬約20公尺，原有路面已老舊，且有電箱擋住人行空間，工務局施工期間將電箱位置往外調整，增加人行空間，目前已將東側人行道進行改善整平，西側進行無障礙坡道改善及路口預埋管路。

另外，溪洲國小前方的金門街287巷口至299巷口，總長約143公尺，路寬約15公尺，該路段的磚面老舊，容易有高低落差，學生走路時一個不注意就容易拌倒，工務局已完成校園東側人行道改善整平及無障礙坡道改善。

工務局指出，「新北改善通學廊道改善計畫」以逐年計畫性改善新北市校園通學廊道，將過去校園周圍人行道磚面老舊、斜坡道不符規定及常有車輛違規停放處，經改善後更新校園人行道鋪面，提供師生安全的通行環境。

工務局表示，重慶國中及溪洲國小通學廊道完工後，讓道路景觀整齊畫一，且無障礙坡道改善，可提供完整平暢的人行空間、安全、舒適的環境，回歸至以人本為考量的道路暨人行道系統，塑造整齊且便於步行，接下來將改善三重碧華國小與厚德國小的人行道空間。

工務局表示，已完成溪州國小東側人行道改善整平及無障礙坡道改善。圖／新北市工務局提供
工務局表示，已完成溪州國小東側人行道改善整平及無障礙坡道改善。圖／新北市工務局提供
溪州國小人行道的磚面老舊，容易有高低落差，學生走路時一個不注意就容易拌倒。圖／新北市工務局提供
溪州國小人行道的磚面老舊，容易有高低落差，學生走路時一個不注意就容易拌倒。圖／新北市工務局提供
工務局目前已將重慶國中東側人行道進行改善整平，西側進行無障礙坡道改善及路口預埋管路。圖／新北市工務局提供
工務局目前已將重慶國中東側人行道進行改善整平，西側進行無障礙坡道改善及路口預埋管路。圖／新北市工務局提供

人行道 國慶

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