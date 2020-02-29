新鮮小農有機農產 明起在林口outlet開賣

林口三井outlet從3月1日起，將有林口在地小農進駐商場，展售當地最新鮮的有機農產品，來血拚的民眾不要錯過，開幕當天消費滿額打卡免費送限量有機蔬菜。

負責籌備的青農邱語玲表示，當地有機農民在生產、生活及生態方面相似度高，但多為小農，經營規模不大，應可凝聚成一個大林口有機共榮村，因此以「林口有機村」作為區域品牌整合行銷，積極尋求小農定點直銷平台，以開通在地農產的銷售通路。

邱雨玲表示，今年在農業局與林口區農會的輔導下，首度以有機農民的身分與三井outlet合作，展售計畫集結林口區有機農友，包含牙寶寶有機農場、語林有機農場、周好小農場、畦遊季有機農場、米力農場與詩進農場等，期待透過林口有機村小農專櫃，拉近農友與消費者的距離，促進消費者選擇安全、當季、當地的食材，縮短食物里程，支持有機農業。

農業局表示，來林口三井outlet除了可以買到新鮮的有機農產品，在中央廣場有夢幻唯美的「紫藤花廊」，淡紫色的花穗如瀑布傾瀉而下，民眾欣賞之餘，可順道留下動人美照。

「林口有機村」有機小農專櫃展售時間從3月1日至5月31日，每周六日上午10時30分至下午6時，開幕當天至「Mitsui Outlet Park林口」及「新北市農業局-稼日蒔光」粉絲專頁打卡分享照片，消費滿200元可免費再送一包有機蔬菜，數量有限。