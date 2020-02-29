高美館2020推出兩大展 7月閉館展場更新2021春重新開放

高雄市美術館宣布今年將中將推出《象外·圜中—蕭勤八五大展》與《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》兩大展，7月26日閉展後，館內展示空間將暫停服務至明年2月下旬，進行1樓公共空間、101-103展覽室、4樓展覽空間等場域的展場及內部軟體更新，強化機能，預計於2021年春季重新對外開放。

高美館表示，藝術大師蕭勤邁向人生85歲的里程碑，高美館將於5月23日起至7月26日推出《象外·圜中—蕭勤八五大展》，展名取自唐代詩論家司空圖《詩品·雄渾》「超以象外，得其圜中」的語句。蕭勤的創作意象或背後的意涵，都具有東方哲學藝術最高的追求境界，不論是禪中的頓悟，或是炁與道的渾厚與頓悟，都有收納生命迭起與世間繁華後再轉為東方底蘊的靜謐與無垠。

將於4月11日起展至7月26日的《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》，共展出藝術家的經典作品62件，創作年代從1980年起跨越至今約40年，堪稱是有史以來奧斯勒在全亞洲最完整的經典作品回顧展。

高美館長李玉玲表示，今年5月正式啟動的「城市典藏記憶庫」，獲得文化部前瞻計畫挹注1.3億元，將由高美館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館三館，共同以典藏藝術教育推廣為主軸，將坐落於高美館的美術館園區西側，800坪的輕量建築體，將融入結合公共藝術的44公頃生態園區，共同實踐典藏的公共性、教育性與美學展示。並且帶動西側內惟地區舊街區都市更新契機，以藝術引入社區經濟發展，創造城市一日藝術生態生活圈。