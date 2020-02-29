連假春暖陽明山昭和櫻盛開8成 3月中吉野櫻接力
台北市今年的「陽明山花季：櫻你而在」，二二八連假期間櫻花接力綻放。台北市公園處表示，陽明山噴水池昭和櫻因為這兩天氣候放暖，花開迅速，已達8成，以陽明公園噴水池最為密集，預計可賞櫻至3月上旬，緊接著預告吉野櫻接力登場。
陽明山花季的「草山嘉年華」園遊會，二二八連假期間上午10點至下午3點在陽明公園舉行，夜晚6到9點，噴水池與昭和櫻更打上七彩絢爛燈光，因花景日夜風格迥異，相當考驗花迷攝影技術。
陽明山花卉試驗中心主任宋馥華表示，這兩天天氣好，噴水池邊的昭和櫻花開得很快，不過還有部分從春水池至光復樓、鄰近公廁的昭和櫻都還沒開，預計會一路開到3月上旬，民眾追櫻可看到3月10日左右。
宋馥華說，目前陽明山上山櫻花與八重櫻均已花謝，長出綠葉。整體花況，目前主力是昭和櫻，顏色較為粉嫩，而吉野櫻尚未開花，預計吉野櫻將在3月中旬接力綻放。
公園處表示，陽明公園24小時開放，白天偏向戶外活動，親子可來參加嘉年華，太陽下山後則可散步看夜景，欣賞晝夜不一樣的櫻姿花情。
另公園處在陽明山公車總站附近湖山路一段旁的湖山綠地水仙盛開，今年種了8千球，花開香氣撲鼻而來。步道沿線更可見平戶、金毛等品種的杜鵑花，綻放粉、白、深粉或橘紅色的嬌顏。
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