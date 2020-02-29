蝙蝠人的夢 打造台灣奧斯汀

台北市蝙蝠保育學會研究員徐昭龍調查，撇開私人地及隱密山林，全台有100多處蝙蝠洞穴，群體數量最多在新北市瑞芳。台北市也有多處蝙蝠棲息地，目前學會正與市府合作，找適當地點，營造適宜棲息環境，要打造台灣奧斯丁。

德州首府奧斯汀的Congress Bridge被認為是全世界最大的都會區蝙蝠居住地，數量超過150萬隻，已成重要觀光景點。每到黃昏，就有許多民眾在河岸喝著咖啡，欣賞群飛的蝙蝠。徐昭龍說，目前大家正在努力，希望未來台北市也能有處這種地方。

徐昭龍長期研究及觀察蝙蝠，曾深入台灣各地調查蝙蝠棲息地，共有107處。他說，這還只是公有地的洞穴，實際洞穴更多。蝙蝠怕被干擾，常因蝙蝠洞穴曝光，人多了，蝙蝠就遷走，等沒有人接近了，蝙蝠就又回來，就如台中頭汴坑的蝙蝠洞一樣。

台灣目前以瑞芳蝙蝠洞數量最多，約有3、40萬隻，其次是花蓮的月洞，數量上萬隻。由於各縣市偏鄉區都可見大量蝙蝠，台灣的蝙蝠數量非上百萬隻，而是更多，只是無法正確估算。

根據台北市蝙蝠保育學會研究員徐昭龍調查，全台處蝙蝠洞穴分布，北部44處、中部21處、南部19處、東部19處、離島4處，種類有台灣葉鼻蝠、無尾葉鼻蝠、台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、摺翅蝠、台灣鼠耳蝠、游離尾蝠、金黃鼠耳蝠等。

平地可見的蝙蝠多為東亞家蝠，也是環境的指標，台南蝙蝠保母所照顧的也以東亞家蝠居多。5年前台南爆發登革熱疫情，環保、衛生單位大規模噴藥，要消滅病媒蚊孳生源，但隔年蝙蝠保母照顧蝙蝠時發現，部分蝙蝠常流口水、躁動、凶暴，有的不斷在原地轉，有如精神異常，懷疑與噴藥除蟲有關，為大地除蟲害，卻反而受害，也讓保母不捨。

許多離城市較遠的學校都可見大群蝙蝠，台南鹽水溪出海口四草橋附近每到夕陽落下，就可見大群蝙蝠；廟宇因有屋簷，也吸引大群蝙蝠。台南正夯的景點水道博物館，地下蓄水池有上千隻蝙蝠，因禁止進入，讓棲地受到保護。