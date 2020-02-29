龍山寺將全面禁香 北港武德宮不以為然

台北龍山寺公告將自3月13日起停止供香並也禁止自備香品，一向重視傳統金香文化、3年前曾發起護香上凱道行動的北港武德宮認為，香品是宗教膜拜重要介質，不但不應禁香，且預計今年起將每年採購近兩萬斤的檀香，升級改用更高價的沉香，免費取用拜拜，燒好香恭敬神佛。

國內財神祖廟的北港武德宮為方便民眾參拜，長期來都免費提供香品供人取用膜拜，平均一年需消耗香品約1萬8千台斤，光是每年過年起至農曆3月15日財神聖誕的盛香期，使用量就達約一半，是每年燒香的高峰期。

武德宮主委林安樂表示，廟方一向主張燒好香，尤其目前市面香品各有不同，但武德宮長期來一再堅持提供上等檀香給信眾使用，讓香氣滿廟，好香祝禱帶來好氣場。

林安樂說，為讓香品再升級，廟方計畫今年財神聖誕過後，將全面換用「青洲沉香」的香品，目前市價每台斤約在800到2000元之間，以每年約兩萬台斤的使用量，光是香品支出，算是大手筆。

對於有廟宇將停止供香，林安樂則表示，台灣不論佛道或佛道同祀的廟，香品是非常重要的介質，道教疏文指『香煙沉沉，神必降臨』，佛教也說『以香供佛』、『香供養菩薩摩訶薩』，所以就信仰層面來說，他認為禁香是沒有根據，就以環保的角度來看，也沒道理。

林安樂進一步說明，據統計台灣每年焚化的金香PM2.5排放量，只占所有排放的0.35%，是相當微量，就連煮三杯雞、燒開水也都能測出PM2.5，試問一屋子大卡車或工業排放的排放，跟同等量的三杯雞或上等沉香的排放，所帶來對人體的影響，能相提並論嗎？

林安樂說，像他每天辦公或看書寫作誦經，長時間點著沉香，以香氣淨化心靈，已成個人習慣，他笑說「我不能沒有這種PM2.5啊！」。