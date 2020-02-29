防疫層級 台中市社區大學、樂齡中心延後開課
新型冠狀肺炎疫情要降低室內群聚感染風險，台中市教育局即日起宣布全市社區大學、樂齡學習中心、新住民學習中心、社區多元學習中心及成人教育班共69所學習機構延後至4月15日開課，後續將視疫情發展調整。
教育局表示，樂齡學習中心以招收55歲以上銀髮長者為主，參與社區大學、成教班及新住民等各學習中心課程學習對象廣泛，考量中央與地方疫情指揮中心均提升至一級開設，且課程活動地點多為室內，在疫情還未降溫前，延後至4月15日開課，降低疫情風險。
另於開課前，台中市11所社區大學、29所樂齡學習中心、4所新住民學習中心、5所社區多元學習中心、20所成教班等學習機構均將持續加強各據點環境消毒工作。
教育局表示，社區大學也將比照高中以下學校延後開課的方式，春季班、秋季班學習周數不變，只縮短暑假周數，避免影響學員學習權益。
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