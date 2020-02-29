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沒疫情當做寶有疫情當做鬼 蝙蝠真無辜

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大培訓蝙蝠保母，教導保母照顧蝙蝠。圖／台南社大提供
台南社大培訓蝙蝠保母，教導保母照顧蝙蝠。圖／台南社大提供

台灣有群蝙蝠保母，15年來一棒接一棒，照顧民眾拾獲或是被母蝠遺棄的蝙蝠。但隨著新冠病毒疫情的爆發，蝙蝠又被點名，懷疑是帶原者，已有民眾因不了解而恐慌，驅趕蝙蝠；眼看4月繁殖期接近，擔心志工會因家人反對而打退堂鼓，幼蝠無人照顧，北市蝙蝠保育學會與台南社大希望透過培訓班，讓更多民眾認識蝙蝠，願意一起當保母。

蝙蝠是唯一會飛的哺乳動物，1隻蝙蝠1天能吃1千隻蚊蟲，也是蚊子最大的天敵。每到傍晚，廟宇、學校、橋梁或是村落，就會見到，動輒數十隻或數百隻。這些住在家旁或自家屋簷的蝙蝠，每到繁殖季，常會有幼蝠掉落地上，有人好心照料，卻因不了解而害死蝙蝠，15年前台北市蝙蝠保育學會結合台南社大，培訓蝙蝠保母，認識蝙蝠，進而懂得如何照顧，目前已有50多名保母，分散各地，每年默默照護被拾獲的蝙蝠，繼續繁衍族群。

因為蝙蝠易帶病毒卻不發病，而且生活圈與人很近，每次發生疫情，都會被聯想，從SARS、鼬獾狂犬病到新冠肺炎，蝙蝠都被懷疑是帶原者。之前鼬獾狂犬病疫情，就造成許多蝙蝠保母的家人，反對把蝙蝠帶回家。這次新冠肺炎疫情，大陸研究單位更指新型冠狀病毒基因定序與蝙蝠冠狀病毒相似度最高，更引起民眾對蝙蝠的恐慌與害怕。

台北市蝙蝠保育學會最近就常接獲要驅趕蝙蝠的電話，也讓大家為蝙蝠棲地可能遭受破壞而擔心。有蝙蝠保母急著貼文，說每次有病毒事件發生，蝙蝠就被點名，很難過；認為，與人住得很近卻相對陌生的蝙蝠，如同蜜蜂一樣，是大自然界非常重要的生物及生態指標。「只要人不自己去犯太歲，不要去蝙蝠洞或蝙蝠棲息的地方，也不要抓蝙蝠，是沒有機會接觸到的。」

台北市蝙蝠保育學會表示，農委會防檢局近5年來監測蝙蝠野生族群，未從蝙蝠體內發現狂犬病毒，以及人畜共通的冠狀病毒；即使從人體分離出來的病毒株，與某種蝙蝠體內的冠狀病毒相似，也不代表是相同病株。並提醒，「不要忘記蝙蝠在害蟲控制、傳花授粉、提供人類高科技生活的貢獻。」也教導民眾，如果家中有蝙蝠棲息，不需要去驅趕，戴著口罩、手套，適時用酒精或漂白水清理有排泄物的地方即可。

4月起就要進入蝙蝠繁殖季，蝙蝠保母也開始要忙碌了，但擔心受疫情影響，蝙蝠保母會減少，已準備要開培訓班，台南社大已排好課程，4月11日第一次上課。其他各地培訓班上課時間，會公布在台北市蝙蝠保育學會粉絲專業，讓有興趣者參加。

台南社大開蝙蝠保母培訓班，讓這些志工懂得如何照顧蝙蝠。圖／台南社大提供
台南社大開蝙蝠保母培訓班，讓這些志工懂得如何照顧蝙蝠。圖／台南社大提供
蝙蝠保母餵養掉落地上被撿到的幼蝠，幫助幼蝠健康成長。記者鄭惠仁／攝影
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蝙蝠 保母 疫情

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