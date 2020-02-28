汐止神還原「中華商場」 最快下周決定是否開放

公視影集「天橋上的魔術師」在新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采，但因尚未開放，不少民眾前往該址卻撲空，經發局長何怡明表示，由於建築物結構問題，加上受到疫情影響，最快下周一會進行相關討論。

何怡明表示，下周會與使用者及地主開會討論相關事宜，主要希望聆聽他們的想法，這是開會目的，因為考量到建築物結構及疫情狀況，正在協助處理。

公視為拍攝「天橋上的魔術師」戲劇，在汐止南陽街180巷一處空地，將已在1992年被拆除的北市中華商場再度完整呈現。劇組從去年開始拍攝，斥資1億5500萬元，光搭建實景就花費8000萬元，預計拍攝10集電視劇。

新北市長侯友宜日前到汐止關心劇組拍攝狀況，將結合新北市府經發局的青創政策，協助拍攝劇組募資，也請文化局及工務局將中華商場拍攝場景原地保留3個月，但目前未定。因是臨時搭建的場景，恐怕沒辦法撐過颱風天，但希望能讓更多人看到，所以希望延長到颱風季前。