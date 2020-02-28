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出席二二八紀念儀式 侯友宜：尊重、關懷家屬

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）與二二八總會理事長洪顯詔（右一）、二二八倖存者曾仲影（左二）一同獻花。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右二）與二二八總會理事長洪顯詔（右一）、二二八倖存者曾仲影（左二）一同獻花。記者江婉儀／攝影

今天是二二八事件73週年，新北市長侯友宜今出席三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，侯友宜表示，二二八事件是台灣沉痛的歷史回憶，不分族群、省籍與黨派都應了解過去的歷史真相，從中記取教訓，讓每個世代都能理解民主和平的重要性。

新北市長侯友宜表示，這73年到今天，永遠都要記得二二八那傷痛的日子，讓台灣帶來什麼的想法，跟未來的期待，這就是後輩要做要想的事情，每年藉著紀念日，讓受難者家屬藉由傷痛化作勇氣，如何讓台灣更好。

侯友宜表示，台灣因為有歷史反省的機會，才不分族群省籍走到今天，台灣變成有民主、人權、和平的國家，是因為有這些前輩付出的代價，要永遠記得，也要尊重、關懷這些家屬，也希望受難者家屬能勇敢走下去。

二二八總會理事長洪顯詔表示，這些二二八受難者家屬及總會會員，尤其是當時的倖存者曾仲影，都會把所有受過的苦放下，繼續往前走，但他認為，一定要跟晚輩交代過去的歷史，不可以忘記。

洪顯詔表示，去年的一次大會，他看到家屬帶著小孩子來，他問怎麼會來參加，結果小孩子回他因為二二八放假，他聽了差點昏倒，但不能怪罪家長，因為過去曾經驚慌害怕，很多事情都不敢說，他拜託要把歷史公開說出來，社會才會和諧進步。

今年高齡98歲的曾仲影在兒子陪同下，前來參加二二八73周年紀念儀式，曾仲影表示，過去自己被誤認為共匪，被關了很久才被放出來，但政府也沒有還給他們這些被冤枉的人公道，認為政府應該要重視。

因為新冠肺炎疫情影響，今天到場的受難者家屬不多，曾仲影表示，就算有疫情他也不怕，從過去到現在每一場紀念儀式自己都沒有缺席。

民政局長柯慶忠表示，紀念儀式雖在戶外通風處舉辦，市府縮小活動規模，以簡單隆重為主，今年發出的邀請較往年減少至50人，並取消大合照儀式簡化流程。

二二八倖存者曾仲影在兒子陪同下前來參加紀念儀式。記者江婉儀／攝影
二二八倖存者曾仲影在兒子陪同下前來參加紀念儀式。記者江婉儀／攝影
今天是二二八事件73週年，新北市長侯友宜今出席三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，與二二八受難者家屬一同合影。記者江婉儀／攝影
今天是二二八事件73週年，新北市長侯友宜今出席三重二二八和平紀念公園舉辦紀念儀式，與二二八受難者家屬一同合影。記者江婉儀／攝影

侯友宜 受難者 二二八事件

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