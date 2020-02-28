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公車上下車都刷卡好或不好？ 網提優點：更方便友善吧

聯合新聞網 / 綜合報導
搭乘雙北市公車上下車都要刷卡。 圖／聯合報系資料照片
搭乘雙北市公車上下車都要刷卡。 圖／聯合報系資料照片

為了讓民眾在雙北市搭公車更加輕鬆便利，不用煩惱什麼時候要刷卡，從去年（2019）7月1日起實施上下車都要刷卡制度，就有網友認為新措施反而讓上下車變得很塞，質疑「北市公車改上下車都刷卡，有變好嗎？」問題一出引起鄉民們熱烈的討論。

原PO在PTT上寫道之前搭乘公車時有觀察了一下上下車刷卡的流程，他認為以前比較方便，「每台公車都有螢幕顯示該不該刷卡，就算你在一段票範圍內刷兩次也不會扣款，不會有被多扣錢的問題」，對照如今上下車都要刷卡的措施，原PO覺得現在雖然可以很快速都不用思考，但是就變得很堵，上下車流程變得很塞，而且聽說只刷一次的話就會被鎖卡，這樣有比較好嗎？

對此網友的看法兩極，認同原PO的人也認為「逃票的就上下都不刷你也不會知道，之前方便+1」、「沒有啊，爛死了。而且轉乘優惠還刪成只有專線，只是要推自己的政策，結果市民根本沒好處」、「非常不好，以前常搭的都是下車刷，現在一上車還沒站穩就被催沒刷卡」、「上班時間已經很擠了，下車還要刷卡的時候就不太喜歡」。

但多數網友則贊同上下車都要刷卡措施，「不用上車看刷卡符號，也能避免逃票」、「對觀光客比較方便」、「老實說很好。之前有的要先刷有的後刷， 超複雜。現在統一，不用注意先後了」、「小時候討厭坐公車就是不知道什麼時候刷卡」、「很好啊，這樣就不用特別記刷了沒？要不要刷？」、「可以前後門同時上下客比較方便，以前排後門上車，結果上車刷、只開前門。也不用確認一段還兩段票，搭不熟的路線或許對外地人比較友善」、「比較好吧，方便統計，而且其他縣市也都是上下車都刷，統一一下大家比較不會錯亂吧」。

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