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龍山寺香火盛 1月內噴灑消毒3次防疫

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
北市環保局人員今天一早到龍山寺周邊消毒。圖／台北市環保局提供
北市環保局人員今天一早到龍山寺周邊消毒。圖／台北市環保局提供

新冠肺炎確診的第32例，移動軌跡曾搭乘捷運、台鐵、以及藍38路線公車。台北捷運全面加強相關場站消毒，如台北車站、士林站、竹圍站、龍山寺站、中正紀念堂站、東門站、大坪林站及景安站等；今天一早北市環保局人員也到龍山寺周邊消毒。

北市環保局萬華區清潔隊長林志芳表示，今天消毒場所包括龍山寺前廣州街、西園路、和平西路到龍山寺後方和周邊巷弄都不放過，上午分派2組人進行2個小時的消毒工作，為了防疫，近1個月已3度前往龍山寺噴灑消毒；平時除鄰里消毒之外，也系統性針對風景區、58處市場、中小學等加強防疫，包括燈節期間的主展場西門町。

林志芳表示，因台灣目前尚無社區型感染，各清潔隊盡量打團體戰，不同區互相合作，節省人力與時間，像今天龍山寺消毒作業，大同區清潔隊也來支援。

北捷指出，台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等第一線服務人員，值勤時已全面配戴口罩；捷運電聯車車廂每天出車前及8小時加強消毒作業。

此外，捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶坐墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。

台北捷運全面加強相關場站消毒，如台北車站、士林站、竹圍站、龍山寺站、中正紀念堂站、東門站、大坪林站及景安站等。圖／台北捷運公司提供
台北捷運全面加強相關場站消毒，如台北車站、士林站、竹圍站、龍山寺站、中正紀念堂站、東門站、大坪林站及景安站等。圖／台北捷運公司提供

龍山寺 捷運 北捷

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