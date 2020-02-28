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水利局改善草埤圳、貴子坑溪排水系統 解決淹水、惡臭

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
水溝淤積嚴重，新北大道四段與新五路一段的交會口每逢強降雨，就容易積、淹水。造成記者江婉儀／攝影
水溝淤積嚴重，新北大道四段與新五路一段的交會口每逢強降雨，就容易積、淹水。造成記者江婉儀／攝影

新莊草埤圳、泰山貴子坑溪因排水系統不良，導致容易淹水或長年發散惡臭，新北市長侯友宜今前往視察排水改良工程，水利局表示，工程完工後，將改善相關問題。

水利局長宋德仁簡報時指出，近年因強降雨影響，新莊草埤圳周邊居民飽受淹水之苦，去年8月水利局邀集相關單位釐清水路，發現除有淤積嚴重，也新發現有箱涵遭混凝土堵塞，後續也與施工廠商規畫，針對遭混凝土堵塞區塊進行施工。

宋德仁表示，為避免居民再受淹水之苦，目前已在年前完成「草埤圳排水及清淤工程」與「機場捷運A4東側草埤圳明溝段清淤工程」，「草埤圳排水改善工程」預計在汛期前完工，總經費約1073萬元。

另外，水利局針對泰山區貴子坑溪設計改善工程，由於貴子坑溪坡度比較平緩、水流速度較慢，髒汙容易沉澱，導致溪流長期飄散臭味，目前在民生路至新五路段設置子母溝，全長約1.4公里，藉由束縮斷面、增加流速，將積水排放至下游截流站及抽水站，改善積水、減少臭味問題，工程已在去年8月開工，預計今年4月完工。

宋德仁表示，剩餘的1.85公里則已獲前瞻計畫補助，將向下延長子母溝施作範圍至中港抽水站，預計110年完成，可初步改善泰山貴子坑溪全段積水產生臭味問題。

為加速有關貴子坑溪用戶汙水接管，相關工程預計在113年完成，最後配合塭仔圳都市計畫，預計結合貴子坑溪與周邊公園營造景觀休閒帶，重劃進行整體景觀營造規畫，配合綠地景觀串連、河道景觀營造及水資源回收中心，營造泰山地區整體親水休憩空間。

侯友宜表示，積淹水是民眾的痛苦困擾，新北大道四段與新五路一段的交會口，這一直只要下雨就易淹水，另外像貴子坑溪有臭味，長期被人詬病，泰山區人口稠密，今天來視察工程，除了要改善淹水問題，也要整治臭水溝，未來透過綠美化，讓孩子可以在附近玩耍，也改變周邊環境生態。

宋德仁表示，為避免居民再受淹水之苦，「草埤圳排水改善工程」預計在汛期前完工。記者江婉儀／攝影
宋德仁表示，為避免居民再受淹水之苦，「草埤圳排水改善工程」預計在汛期前完工。記者江婉儀／攝影
水利局在民生路至新五路段設置子母溝，全長約1.4公里，藉由束縮斷面、增加流速，將積水排放至下游截流站及抽水站，改善積水、減少臭味問題。記者江婉儀／攝影
水利局在民生路至新五路段設置子母溝，全長約1.4公里，藉由束縮斷面、增加流速，將積水排放至下游截流站及抽水站，改善積水、減少臭味問題。記者江婉儀／攝影
泰山貴子坑溪因坡度較平緩，導致髒污容易沉積，也成為周邊居民口中的臭水溝。記者江婉儀／攝影
泰山貴子坑溪因坡度較平緩，導致髒污容易沉積，也成為周邊居民口中的臭水溝。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右三）聽取水利局簡報。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右三）聽取水利局簡報。記者江婉儀／攝影

淹水 德仁

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