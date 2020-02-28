侯友宜：事前防疫勝於確診看護活動地消毒

新北市長侯友宜表示，今天消毒武漢肺炎確診第32案例外籍看護活動的樹林區東昇公園、曾搭乘台北捷運的中和景安站周邊。不過，防疫超前部署更勝於事後消毒，事前防疫更安民心。

衛福部公布武漢肺炎第32案例（外籍看護）活動軌跡，移工在2月16日至19日曾多次搭乘公車、捷運等大眾運輸，曾在台鐵樹林火車站、台北捷運板南線、新蘆線、淡水線、新店線多個車站出入，也搭乘公車往返樹林區住處。

新北市長侯友宜今天在新莊區、泰山區，視察排水工程接受聯訪時，記者詢問第32例曾於新北市境內趴趴走，市府具體的防疫作為。

侯友宜說，超前部署採取的防疫最重要，民眾也會比較安心。目前，會依據外籍看護活動軌跡圖地點消毒，要求民眾自主健康管理。

中和區副區長周慶珍今天告訴中央社記者，上午前往捷運中和景安站周遭，請清潔隊實施大規模全面消毒，以安定民心。

新北市樹林區公所表示，在外籍看護活動的東昇公園及周遭場域消毒，樹林清潔隊今天上午至她曾經活動的里內，進行全里環境消毒。

樹林區長陳奇正說，衛生所護理長已持續追蹤案例32的相關接觸者。

中和區公所與樹林區公所都轉知周邊里長，並在網站公布處置作為，請活動軌跡圖時段，曾經過案例32活動時序表相同地點民眾，落實自主健康管理，若身體不適請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史，或撥打1922諮詢。