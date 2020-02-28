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非法印尼女看護確診 民眾憂非法移工圈恐成防疫缺口

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

國內新冠肺炎第32確診個案是北部一名印尼籍非法女看護，她染病後還4天內到處趴趴走，引起恐慌，台中市一名大樓管理員說，非法移工都有一個共同生活圈和聚集處，他說染病女看護應該不會供出她接觸過的所有非法移工，否則同鄉人會被遣返，他擔心非法移工，恐成國內防疫缺口。

這名大樓管理員表示，在他管理的大樓，去年底常見移工出入，他發現是一名嫁來台灣的移工，離婚後取得中華民國身分證，合法租屋，假日或夜晚找來許多同鄉人到租屋處，喝酒大聲聊天，管理員說，他觀察，有幾位移工應是逃逸移工。

管理員說，非法移工如果是同郷人，常互相聯絡或聚集一處，如果有非法移工染病被查出，可能也因講義氣，不供出其他同鄉人下落，其他非法移工是否受感染，就不易被找出並檢查。

移工 看護 新冠肺炎

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