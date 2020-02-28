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「惡犬」橫行土城 深夜雨天巷弄成群狗殺街貓的獵場

聯合報 / 記者陳弘逸/即時報導
當群狗開始對街貓展開獵捕，街貓為躲避攻擊多半會穿進汽機車躲避，進而波及無辜汽機車。記者陳弘逸／攝影
當群狗開始對街貓展開獵捕，街貓為躲避攻擊多半會穿進汽機車躲避，進而波及無辜汽機車。記者陳弘逸／攝影

新北市土城區近期傳出3起狗咬死街貓事件，這些案件分別發生在海山捷運公園至學府路等路段的巷弄內，目擊民眾相繼在臉書社團PO文，引來許多網友關注，由於狗群特徵相似度高，再加上案發時間多半在深夜雨天，諸多巧合讓部分土城區的居民擔心是否為「人為」因素造成。

據了解，新北市土城區去年10月2日、今年1月26日以及2月16日，分別有目擊者發現由3、4隻狗組成的狗群，幾乎都在深夜雨天出沒在巷弄找尋街貓下手。根據地方社團的臉書貼文指出，這批狗群毛色分別為黑白點、全黑以及兩隻黃色的狗。

貼文一出馬上引起許多網友熱議，並表示特徵相似的狗群，曾出沒在延吉街、明德路一段、學府路以及裕民路等巷弄內，活動範圍相當廣闊，也引來不少目擊者在相關貼文下留言討論，並認為近期3起街貓慘死的事件，不排除是同一批狗群所為，甚至有網友認為狗群是由人飼養，然後伺機放到巷弄內獵殺街貓。

狗群獵殺街貓的消息相繼出現，一名詹姓男子表示，去年曾將汽車停靠在明德路一段上，隔天發現汽車左前方板金遭破壞，起初以為是人為破壞，事後詹男詢問附近店家，調閱監視器才發現是狗群為追捕躲在車底的街貓所造成。詹男還說，當天同樣是深夜又下雨，狗群中的花色也與PO網的相似，因為無法證實狗是否有人飼養，最後只能自認倒楣花1萬6千元維修。

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