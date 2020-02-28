台中老屋都更整建最高補助70％ 即日開放申請

台中市都市發展局今年編列1000萬元預算，補助老屋更新規畫設計及施工經費，如符合條件最高可補助總金額70%。

都發局表示，許多老舊建築透過房屋外觀微整形，即可創造經濟價值、美化市容並活絡地方，台中自103年開始編列「台中市都市更新整建維護補助」預算，今年續編1000萬元。

都發局指出，「台中市都市更新整建維護補助」補助對象以公寓大廈管理委員會、都市更新團體或機構，只要是位於台中市都市計畫範圍內、屋齡20年以上合法建築物，型態為「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上」、「3層樓以上雙併式建築物2棟以上」或「6層樓以上整幢建築物」，可提出補助申請。

如位於台中市已畫定優先整建或維護更新地區，或是具有歷史、文化、藝術及紀念價值，極須保存維護並經都更審議會審議同意者，則可不受前述建築物型態限制。

都發局表示，每案不得超過補助項目總金額25％，若具有歷史、文化、藝術及紀念價值，補助上限將可提高至50％；經市府公告的整建或維護更新地區總金額上限為70％；另申請施作項目增設升降機設備、提高建物耐震能力補助金額，不得超過核准補助金額45％、55％。

民眾只要檢具申請函文及都市更新事業計畫向都發局提出申請，經「市府都市更新整建維護補助審查小組」初審通過後，送「市府都市更新及爭議處理審議會」審議，通過後核予補助。

都發局說，台中今年度起分為2階段受理，現場收件第1次截止收件時間109年5月15日下午5時；第2次截止收件時間為109年9月15日下午5時。相關資訊可至都發局網站：http://www.ud.taichung.gov.tw/，或電洽都發局都市更新工程科（04）22289111分機65501陳小姐。