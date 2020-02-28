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899公車3月2日延駛 五股直達新北產業園區上捷運

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市五股899公車將延駛到新北產業園區站，接駁環線線。圖／交通局提供
新北市五股899公車將延駛到新北產業園區站，接駁環線線。圖／交通局提供

新北市交通局今天宣布，3月2日起五股899公車試辦延駛到新莊新北產業園區，直接接駁捷運環狀線和機場捷運線A3站，未來通往板橋、中和及新店，不必要繞往台北市，可節省轉侯車時間約15分鐘到30分鐘。

899公車延駛將調整路線為泰林路二段、中港南路、中港二橋、五權路到捷運新北產業園區站。交通局表示，調整後將裁撤環河路口、泰林路新北大道口、捷運泰山站共3站，新增工商展覽中心、世翔、政錩汽車、標準廠房、管理中心、捷運新北產業園區站和五工福慧路口7站，仍維持1段票收費。

延駛試辦期間將在車頭LED顯示「捷運蘆洲站─捷運新北產業園區」供乘客辨識，交通局將依試辦期間搭乘情形，作為後續路線調整評估參考。

899公車過去只到機場捷運A4新莊副都心站，乘客如果要到板橋、中和及新店，要再轉搭其他公車，或是搭機捷到台北市接台北捷運板南、新蘆或松山新店線，非常浪費時間，且機捷票價又比北捷略貴，既花時間又花金錢。

環狀系數第一階段通車後，2 月間免費搭乘，預定3月1日起收費。交通局決定從3月2日起試辦899公車路線延駛至環狀線新北產業園區站，住五股、泰山的市民可一班車直達新北產業園區，再決定轉搭機捷去北市、桃園，或是搭環狀線到新北板橋、新店等也，不需多次轉乘。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，五股地區目前除新巴士F223經工業區行駛到捷運環狀線車站，不少民眾想搭乘環狀線須先到五股立體停車場轉搭公車，選擇有限很不方便。

捷運環狀線 公車

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