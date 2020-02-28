小黑琵開始徵稿 大家一起關懷家鄉愛創作

北市府與台灣智慧駕駛公司合作的「信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫」昨啟動，初期3個月做前置整備，5月起每天凌晨有2款共3輛無人自駕巴士在信義路中山南路口到基隆路口間的公車專用道上測試，因屬開放道路，業者將派員上車輔助操作，路口也有義交協助預防其他車輛闖紅燈。

2020-02-27 23:14