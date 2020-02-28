聽新聞
test
0:00 / 0:00
小黑琵開始徵稿 大家一起關懷家鄉愛創作
以彙集兒童文學作品專刊出版的兒童文學創作「小黑琵」開始徵稿！台南市教育局表示，今年創刊10周年，為鼓勵師生持續創作，將持續出輯，收件日期3月9日至31日止。
台南市教育局表示，今年恰逢小黑琵創刊10周年，專輯內容除保留童詩、童話改編、校園故事、家庭生活故事、徵圖共5類別外，另增列「黑琵10年--經驗分享」，希望透過閱讀推廣，讓學生藉由小黑琵專輯閱讀，寫出心得、整體感想及分享閱讀經驗。
局長鄭新輝說，小黑琵專輯徵稿件數逐年上升，第9輯圖文徵稿有3000多件，顯見兒童文學提升的成效；藉此，除提供學生創作舞台，也編撰閱讀教育教材，期能引領學生關懷家鄉，並結合圖像封面徵件，走入文學與藝術的世界。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言