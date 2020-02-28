醫院總務忙防疫操到帶狀疱疹 健康後捐幹細胞救人

在醫院從事總務工作的陳星翰最近忙新冠肺炎防疫工作操到帶狀疱疹上身，仍不放棄捐贈周邊血幹細胞，在確認抗病毒藥物不影響捐贈後，積極調整身體，雖遲了幾天，仍為血癌病人牽起一線生機，他完成捐贈後說：「我是他唯一活下去的希望，做就對了」。

陳星翰在新竹台大分院總務室工作，2005年就讀台南長榮大學大二時，參加了慈青社與慈濟基金會在校園舉辦的骨髓捐贈驗血建檔活動，時隔15年，在去年6月接到慈濟骨髓幹細胞中心初步配對成功通知，到台中慈濟醫院做了兩次血樣覆驗，確定與受贈者吻合，而且是唯一配對成功。

陳星翰知道自己是血癌病人唯一的希望後，毫不猶豫同意捐贈。新竹骨髓關懷小組合心幹事張意珠表示，關懷小組配合他的忙碌工作，安排了假日體檢和收集周邊血幹細胞的時程，不料，春節前爆發新冠肺炎，陳忙著醫院防疫整備工作，沒接到志工電話，一度讓志工們好擔心他是不是放棄捐贈了，志工後來聯繫到他，卻傳來他罹患帶狀疱疹的消息。

陳星翰為醫院同仁籌措準備口罩、防護衣、乾洗手液等防疫物資四處奔走，工作量突然暴增，身體免疫力、荷爾蒙失調，出現了帶狀疱疹。由於他擔心身體的狀況與服用的藥物會影響骨髓捐贈品質，慈濟骨髓幹細胞中心組長蘇蕙鈺親自和陳星翰通電話，瞭解他的身體情況與服用的抗病毒藥物成份，經由醫務主任李啟誠確認不影響捐贈也不必停藥後，讓他不用擔心，並由志工每天為陳星翰拍攝疱疹部位恢復情形，傳送給中心醫師瞭解，終於在服藥7日好轉後，到台中慈濟醫院捐贈周邊血幹細胞。

陳星翰的舅媽是資深慈濟人，表哥也曾配對捐贈，對於捐贈的流程相當清楚。陳星翰表示，母親很感謝骨髓捐贈關懷小組志工每次都陪伴他到新竹診所施打白血球生長激素，卻也憂慮生長激素是否會影響健康，陳星翰上網查詢相關訊息向母親說明，終於讓母親安心放下罣礙。