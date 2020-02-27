新冠肺炎確診外籍看護足跡 新北消毒環境

新北市樹林區公所今晚表示，將前往新冠肺炎確診第32案例的居住地周邊消毒。市府環保局表示，也會前往活動軌跡圖的東昇公園周邊消毒，請民眾無須恐慌，並做好健康自主管理。

中央流行疫情指揮中心今天改為一級開設，指揮官、衛福部長陳時中公布新冠肺炎第32案例（外籍看護）活動軌跡。

依照軌跡圖，這名外勞在2月16日至19日曾多次搭乘公車、捷運等大眾運輸，也曾在台北車站、樹林火車站、龍山寺等地方活動。

依照中央公布的軌跡圖，病例曾在台北捷運板南線、新蘆線、淡水線、新店線多個車站出入，及台灣鐵路局樹林車站上下車，也搭乘公車往返樹林區住處。

樹林區長陳奇正告訴中央社記者，將依照衛生單位的防疫步驟，在案例住家周邊的里，實施環境消毒。市民若在同樣時間出入這些場所，請留意自身健康狀況，自主健康管理14天。

市府環保局發言人孫忠偉接受中央社訪問表示，也會規劃在樹林區東昇公園周邊環境消毒。至於台鐵、捷運與公車等大眾運輸工具的防疫作為，回歸到相關業者的因應措施。