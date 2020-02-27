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議員批北市府囤口罩 社會局駁：照護機構口罩配給逾9成
武漢肺炎疫情升溫，台北市議員王浩今指，台北市社會局向衛生局領了30萬7705片口罩，卻大量囤積，未發放數量高達11萬485片約4成，且應發給獨居、身障老人的口罩，只發出4854片，多達3萬3368片庫存仍未發放。對此，台北市社會局下午發新聞稿，表示截至上周，社會局已領9批口罩數量，共計22萬1733片，也已發出約21萬，領用率達94.72%，另本周獲配的機構口罩數量9萬6750片，社會局也逐一通知各社福機構於下周領取。
王浩指出，以北市5千多名獨居老人的現況來看，社會局發出的口罩數量，連讓這些老人每人一片口罩都辦不到；而獨居、身障老人、健康不佳患者，在機構內24小時群居，又經常需要進出高風險的醫療院所，儼然成為北市防疫的一大破口，若在醫院受感染，恐造成機構群聚感染。此外，北市目前尚有數十家社福機構，社會局發放口罩數量完全不足，機構苦不堪言。
南港區九如里蘇國賢表示，他們里內長輩都沒有被配發口罩，因此有向議員要求，希望能配給行動不便的老人一些口罩。
對此，蔡炳坤回應，依據中央流行疫情指揮中心規定，撥用對象8大類防疫人員，社會局為第2類「照護機構人員」，發放機構包含老人福利機構、兒少、身障、托嬰中心等機構工作人員，統計共8773人，由衛生局統一配給8大類防疫人員口罩。
另外依中央規定配給口罩，社會局篩選名冊後，獨居身心障礙者符合資格236人、獨居長者符合資格1594人，3周以來發放4854片。
蔡炳坤說，中央配給的口罩區分為「照護機構人員」及「弱勢關懷口罩」，弱勢關懷口罩尚有餘裕，評估後將口罩發放對象放寬為列冊獨居老人，行動不便長輩由社工親送，其餘長者至老服中心領取，並分別配送至北市老服中心、社福中心及身障資源中心。
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