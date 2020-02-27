濂洞國小改造鏽蝕圍欄 融入地方特色

瑞芳水湳洞的濂洞國小坐擁陰陽海、十三層遺址美景，但因為靠海，學校圍欄經年累月生鏽嚴重，在藝術老師及學生的圖案設計與努力下，打造了水湳洞特色的金色圍欄，讓學校不僅有海洋隧道溜滑梯，更多了一處特色風景。

這週開始新學期，學生們來到學校都發現圍欄變得不一樣，除了使用金色防水漆變得更堅固，還多了國小學生們設計的海洋生態圖樣。

而來到司令台，學校藝術老師融合在地黃金瀑布、十三層遺址、茶壺山、水圳橋等風景，甚至學校背後的基隆山也被描繪成大金剛活靈活現，融合了地方礦業歷史，向孩子們推廣，以後也能向別人介紹起家鄉特色。

濂洞國小校長黃恕懿表示，這次的圍欄工程不僅加強防護高度，讓孩子們也能安全接近望海，每個圍欄圖案也都用心設計、避免尖角，讓孩子們能放心觸摸，其中描繪的小礦工，宛如孩子們在教育學習中挖寶。

校長黃恕懿指出，金色的圍欄也象徵過去輝煌的掏金煉銅歷史，希望這份特別設計的用意，能傳達給孩子或是造訪的貴賓，讓大家不只來到這裡玩溜滑梯，還能前來圍欄欣賞陰陽海美景拍照留念。