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社子島開發未通關 眾委員無人支持、自救會額手稱慶

聯合報 / 記者魏莨伊／台北即時報導
台北市政府今天下午在都市計畫委員會上審查「士林社子島地區細部計畫案」修正案，會前社子島自救會在市府大門前抗議。記者魏莨伊／攝影
台北市政府今天下午在都市計畫委員會上審查「士林社子島地區細部計畫案」修正案，會前社子島自救會在市府大門前抗議。記者魏莨伊／攝影

台北市政府推動「生態社子島」，但市府地方溝通不足，造成兩派居民對立，開發案細部計畫昨天在台北市都市計畫委員會審查，若闖關通過，未來只剩環評即可公告實施。不過，自救會反彈聲浪大，號召百人陳情，都審委員更紛紛陳述反對意見，現場無人支持，讓自救會成員額手稱慶；最終主席、副市長彭振聲裁示，會將所有意見帶回，下次再討論。

社子島自救會今下午召集上百位居民，高舉「市府已死」、「反對區段徵收」、「退回主計畫」布條抗議，更扮裝成陰廟神祇，額上綁「怨」字布條；洪姓阿嬤泣訴自己每晚擔驚受怕，抗議市府要他們去跳淡水河。

支持開發的社子島居民權益促進會也率眾到場，批評反開發居民如文林苑釘子戶之亂，憂心這次再沒通過，弱勢無法翻身、年輕人回不來。

進入審議程序時，雙方超過20人登記發言，議程將近3小時。自救會主張市府並未落實內政部所要求的，做好戶戶安置、文化保存、辦聽證會等附帶決議；自救會發言人李華萍表示，居民反對連署書高達3千多份，市府規劃的集中式住宅，會破壞「夜弄土地公」固有路線；戶戶安置部分，僅完成48%家戶訪查，不能代表居民意見。

台大城鄉所副教授康旻杰則受訪表示，去年4月市府曾召開安置聽證會，但市府應針對區段徵收再開一次聽證會，整合地方意見，要政府別害怕在地溝通；他指出，監察院目前已針對社子島開發案展開調查，預計6月公布調查結果，呼籲委員別在此時為細部計畫背書。

委員劉玉山表示，很多民眾提到不滿市府以區段徵收作為執行手段，也有民眾提到市府應針對整個區段徵收內容、細節舉辦聽證會，建議市府考慮，藉此與民眾溝通了解區段徵收實際意義。

委員曾光宗表示，整體而言他反對市府提出的細部計畫案，因為該計畫案充滿太多問題與爭議，公部門和專業界都要深刻檢討，更批評「北士科的錯誤已經發生過，市府沒有記取教訓」，應細緻考慮人文歷史因素。

委員白仁德則針對細部計畫內容提出建議，認為只畫出一區讓寺廟全數安置不太適當，不太合乎人性；委員、地政局長張志祥與委員何芳子雙雙表示，不支持單點土地的剔除區段徵收條件，否則屆時開發也無法對土地有效應用。

台北市政府今天下午在都市計畫委員會上審查「士林社子島地區細部計畫案」修正案，當社子島居民權益促進會理事長楊明照（左1）登記發言時，自救會成員在旁聽席敲窗抗議。記者魏莨伊／攝影
台北市政府今天下午在都市計畫委員會上審查「士林社子島地區細部計畫案」修正案，當社子島居民權益促進會理事長楊明照（左1）登記發言時，自救會成員在旁聽席敲窗抗議。記者魏莨伊／攝影

區段徵收 自救會 社子島

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