滬尾藝文園區變「移動老街」 行銷美食抗疫情

面對新冠肺炎疫情，昨(26)日新北市政府與滬尾藝文休閒園區首度結合5家淡水在地美食商家，以聯合行銷、共榮共好的合作模式，將園區內河畔餐廳變身「移動淡水老街」，讓顧客能一次吃到「淡水排隊美食」還能坐躺在3,000坪戶外草坡上，觀山看海、放鬆身心。

經發局副局長黃碧玉表示，因應新冠肺炎衝擊市府提出6大紓困原則「急、速、寬、減、補、平」，希望讓地方產業與市民生活盡速回復正軌。

將捷文創總經理陳淑慧表示，面對疫情，園區已於第一時間做好防疫措施，加強園區消毒，此次防疫期間特別與老牌阿給、阿婆鐵蛋、和正農作麵包、源味本舖古早味蛋糕、元記小舖泡芙等知名店家合作，並向淡水農會採買當地食材，以實際行動支持在地商家，降低疫情帶來的衝擊，守護淡水經濟與觀光產業。

許多店家都說，這次疫情的確對人潮與觀光有大幅的減少，因此也希望透過這次的串連，可以帶動淡水的觀光能量，不僅如此，園區更提出至3月底前住一晚送一晚的防疫專案，以及全面免費停車之服務，面對接下來的連續假期，淡水觀光產業，已經是做好萬全的準備，就是要讓民眾玩的開心，吃的享受，住的更加安全健康。