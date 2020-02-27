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防疫最大 新北延後校務評鑑、3月校慶園遊會暫停
因應新冠肺炎，新北市教育局宣佈，為讓讓第一線校長與教職員全力投入防疫工作，原訂108學年度第2學期實施的17項評鑑及訪視工作中，2項評鑑及11項訪視延至109學年度，另4項取消。此外，原訂於3月舉行的校慶包括運動會、園遊會等、跨校跨班活動一律暫停。
新北市將108學年度第2學期2項校務評鑑延期，11項訪視工作如交通安全教育訪視、友善校園訪視、技藝教育訪視、教學正常化訪視、幼兒園輔導訪視等，延期至109學年度第1學期辦理；其他如友善校園周訪視、課後照顧訪視等4項訪視工作，則取消辦理。
108學年度第2學期校務評鑑計有34所國中小、6所高中職，共計40校受評，全面延至109學年度上學期辦理，各校自評報告及佐證資料上傳時間延至9月4日下午6點截止。
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