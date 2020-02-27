提升消防搜救戰力 汐止議員助購空拍機

科技時代，空拍機對於消防來說，在救災、搜救上都能發揮很大的幫助，所以，新北市議員廖先翔也協助消防第六大隊，添購了一台空拍機，今(27)日市議員廖先翔也前往了解使用狀況。

市議員廖先翔說，先前有協助消防第六大隊添購了一台空拍機，用在消防救災救助上面，像是發生山難或是海邊在巡邏或發生海難時，如果有些地區不是人員那麼容易到達，或是有危險性的地方，如果有一台空拍機協助搜尋資訊的話，總比我們人力過去更有效率，同時也更安全，那這一部去年底添購的，除了有畫面也有廣播設備，如果有民眾違規，我們有一些訊息要傳遞，可以透過廣播設備來傳遞訊息。

廖先翔指出，同時這台還有紅外線功能，如果在山上有些協尋案件的話，對搜救更有幫助，那這個是去年的經費，今年開始加入消防戰力，那如果後續消防大隊，對於這台機器使用有很好評價的話，有需要的話，先翔也會協助消防隊再添購，讓他們的勤務能夠更加的順利，也讓消防人員有更安全的執勤環境。

消防第六大隊員陳燕翎表示，很感謝議員協助我們第六大隊購買空拍機，因為我們轄區幅員遼闊，有山域有水域，對於我們執勤有很大的幫助，空拍機使用的時機，大概是在火警的時候可以利用空拍機火警災害現場的畫面，火勢的燃燒情形，那在水域方面，如果有人員失蹤、釣客落海或是船難，也可以利用空拍機到海上去作業，另外還可以利用做山難的搜救。