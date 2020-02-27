淡水礟台公園變住宅區？議員要求重新評估

淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，新北市城鄉局將預計解編19.40公頃的公共設施保留地，竟然將現有的「滬尾礟台公園」綠地，將被變更為住宅區，新北市議員鄭宇恩表示，這將嚴重剝奪淡水鄉親可使用的綠地公園，要求城鄉局重新評估。

上星期在淡水市民聯合服務中心及淡海市民活動中心，舉辦淡水都市計畫公共設施用地專案通盤檢討說明會，市府城鄉局將預計解編19.40公頃的公共設施保留地，將現有的「滬尾礟台公園」綠地，將被變更為住宅區。

市議員鄭宇恩指出，綠二用地現況南側有一大部分為滬尾砲台公園，北側有零星磚造或鋼筋混凝土建物，總計3.08公頃，公有持分僅0.41公頃，但私有持分據淡水區公所說法，多為私財團法人所有，而且已允諾無償提供作公眾使用，但據城鄉局目前提出的變更案，僅維持北側約0.54公頃作為綠地，南側包括現有滬尾礟台公園的位置都將變更作為住宅區供開發使用。

鄭宇恩表示，滬尾礟台公園因面積廣闊、是許多淡水居民晨間運動、休憩的重要處所，使用率非常高，也是每年淡水重要活動--環境藝術節的活動場地。

鄭宇恩強調，市府推動公設解編還地於民，政策方向立意良善，但應該要綜合考慮到土地使用現況、生活圈的綠地面積，滬尾砲台公園的部分，趁還在公展階段，請城鄉局務必重新評估調整。