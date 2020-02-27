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助泰山學校防疫 市議員、公所贈布口罩套

觀天下 / 記者林正傑/泰山報導
新北市議員賴秋媚跟泰山區公所到泰山國小及泰山國中發送2000個布口罩套，希望能幫助孩子減少一般醫療口罩的使用量。 圖／永佳樂有線電視提供
新北市議員賴秋媚跟泰山區公所到泰山國小及泰山國中發送2000個布口罩套，希望能幫助孩子減少一般醫療口罩的使用量。 圖／永佳樂有線電視提供

為防堵新冠病毒傳染，國中小學延到0225才開學，加強學校防疫能力，新北市議員賴秋媚跟泰山區公所今(27)日到泰山國小及泰山國中發送2000個布口罩套，希望能幫助孩子減少一般醫療口罩的使用量。

市議員賴秋媚表示，今天發送的布口罩套，可以將一般醫療口罩套進去，以減少一般口罩使用耗損，至於布口罩套平時可多清洗，既環保又抗疫，另外還是要呼籲所有學生一定要勤洗手並消毒，做好個人衛生。

兩所學校共計發放約2000個布口罩套，每位同學都可以拿到一個布口罩套，減少一般口罩使用量，對學校來說，還能將教育局配發的醫療口罩作為緊急備用需求。

泰山國小校長李順銓說，非常感謝賴秋媚議員跟泰山公所在防疫期間能夠幫我們積極爭取防疫物資給小朋友，讓我們防疫多一層保障。

泰山國中校長陳秀標也表示，萬分感謝議員及公所共同捐贈，另外，泰中家長會長余鳳女也同樣捐贈布口罩外加耳溫槍給泰山國中幫助學校防疫，加強學校防疫物資。

學校是群聚感染高風險單位，近日開學不僅學校提高防疫意識，強化防疫宣導，公所及議員也加入學校的防疫作戰行列，希望能夠徹底杜絕學校感染。

口罩 教育局

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