自費檢疫 北市防疫旅館上線

北市居家檢疫降者今到一千多人，台北市長柯文哲下午指出，因居家隔離檢疫標準差不多，但考慮到北市有時候居住環境比較小，居家檢疫有實際困難，自費的居家檢疫，已經上線。

柯文哲指出，包括消防局處理疑似病患，有的人不太想回家，或因公務需要，如果要用到外面的地方，事實上台北市已經在徵用旅館。

對此，北市觀傳局長劉奕霆指出，北市防疫旅館目前已經洽詢2家，約有40間房間，另一家仍在洽談中，將供無症狀的居家檢疫者使用，上周五已經上線，目前已經有人入住。至於居家檢疫者卻失聯、亂跑，若找回來，未來不排除要求住進自費的防疫旅館。

台北市今因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，應變中心已經一級開設，柯文哲說，北市在防疫SOP都有做準備，既然中央一級開設，就比照辦理，目前市長室晨會每天7點半，就用每天早上8點半到9點，把晨會時間固定做疫情會報，另外，每周一、三、五下午維持討論涉及各局處事務性的會議，這樣就能把一級開設架構做起來。

柯文哲說，很多人問他，這場疫情何時結束，他說疫情還沒開始，台灣表現非常好，只有零星案件，如果出現像韓國一樣， 也是危機 ，但心理層面影響遠大實質影響，所以經濟活動受到影響。北市涉及租金部分，3月1日起起五折限3個月，會看情形需要延長再延長。