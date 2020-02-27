防範新冠肺炎疫情 台南正統鹿耳門聖母廟停辦大型活動
新冠肺炎疫情持續發燒，宗教遶境大型活動近日成為各界熱烈討論的議題，台南市安南區正統鹿耳門聖母廟管理委員會，今天開會協商後決定，將無限期延後舉行或取消媽祖壽誕虱目魚免費品嚐會、300架無人機表演及星光夜跑等活動。
正統鹿耳門聖母廟主委王明義說，土城位於安南區沿海一帶，農漁業發達，尤其是營養價值極高的虱目魚，又稱「國姓魚」，依慣例每年於農曆3月22、23日兩天，都會推出的萬斤虱目魚料理、壽麵等美食免費品嚐，22日晚上星光夜跑及無人機表演，歡慶「鹿耳門媽」壽誕。
王明義表示，不過為因應武漢肺炎疫情升溫，在廟方開會協商後，決定配合政府防疫，將無限期延後或取消相關活動，一起來保護信徒和民眾健康。至於農曆3月23日鹿耳門媽壽誕祭典，由廟方內部人員自行祭祀。
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