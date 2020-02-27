父親離世、母親獨養三子女 他靠家扶助學金養大

18歲的「阿華」國小時父親過世，和兩個妹妹由柬埔寨籍的母親照顧，家境困頓，長期受嘉義家扶中心助學金資助，現在的他即將升大學，得知助學金籌措不易，到家扶中心服務，協助整理義賣等，成為助學金籌備工程的「小螺絲」，成了飲水思源的最佳典範。

嘉義家扶中心指出，阿華因為祖父母名下有不動產，阿華家無法通過社會福利身分，導致阿華成了社會福利資格上的邊緣戶，家庭經濟仰賴母親從事殺魚臨時工作微薄收入，三名子女的教育費用也因此而無法減免，更是成為母親肩上重重的壓力．透過家扶中心助學金才順利就學。

阿華得知今年助學金籌備狀況不順利，主動與中心社工聯絡，利用開學前的寒假期間「返鄉服務」，從整理義賣品、協助義賣活動、走路行銷到協助資料整理，處處可見阿華的身影，阿華期待自己不只是助學金學子，也可以成為運作助學金籌備工程努力。

中心主任沈明彥表示，今年受新冠肺癌疫情衝擊，許多人注意力都集中在疫情，較少人捐款，像是今年預計籌備385萬元，但是在2月8日仍有150萬元的缺口，讓中心很擔憂，所幸許多善心社會大眾得知後慷慨解囊，順利籌得助學金．弱勢學子2月26日及3月27日就能領到。