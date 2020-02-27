禁久停占用 新店、汐止、樹林4公有路段停車位採收費

取得公有地產權後開始收費！新北市交通局表示，新店區北新路2段228巷、汐止區中興路及樹林區地政街及地政街14巷等4處路段的公有停車格，取得公有地產權後，3月2日起計時收費，可望解決長時間占用、衍生環境髒亂的問題。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北市轄寸土寸金，人口密集，尤其老舊社區更是停車大不易，新北市公有停車格需要收費，但部分路段因為產權還不是公有，因此在取得產權後，陸續開始收費。

交通局在新店區北新路2段228巷、汐止區中興路、樹林區地政街及地政街14巷共計畫設30格汽車停車位，以紓解當地停車需求，但因原本停車位未收費，遭久停占用，甚製造髒亂，民眾抱怨迭起。

經交通局邀集相關單位會勘後決議，於新店區北新路2段228巷的14格汽車停車位、汐止區中興路的3格裝卸貨停車位、樹林區地政街10格汽車停車位及14巷內的3格汽車停車位，共30格汽車停車位，自3月2日起每周一至周五的上午7點至晚上8點採計時收費，以半小時計費，每半小時10元，例假日不收費。

交通局已設置收費告示牌，並利用夾單宣導民眾周知，日後將有專人按時巡查，如有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，立即通報相關單位拖吊處理，讓停車位公平分享，提高停車周轉率，並有效管理停車秩序。