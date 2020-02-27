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北市加強防疫措施 3月2日起進市府須量體溫

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市應變中心中心一級開設。記者楊正海／攝影
北市應變中心中心一級開設。記者楊正海／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府加強防疫，中央流行疫情指揮中心一級開設後，為保障市府同仁與入府洽公市民的健康，北市府公管中心下午公布大樓出入口設置體溫量測站的防疫措施，將自3月2日起實施。

公管中心指出，台北市市政大樓上班時間，一天平均約1.3萬人進出，其中市民約占一半。除了設置洗手、額溫槍，目前已經採購紅外線量體溫設備，若周一到貨後即可安裝使用，目前暫時量額溫。公管中心主任趙光中指出，不會強制民眾戴口罩，但只要體溫37.5度，一律禁止進入。

公管中心表示，北市府市政大樓自3月2日實施入府體溫量測防疫措施後，將僅開放東、西、南、北四大門及停車場入口，其餘出入口皆為全天候封閉。開放時間為西大門全天開放，其他東、南、北門從早上7點開放，東、西門晚上6半至8點只出不進，北門晚上6點半到10點只出不進。

北市府考量市政大樓每日進出人數超過1萬人次，並臨近人潮眾多、繁華的信義商圈，為確保市政大樓公務正常運作及保障市府同仁與入府洽公市民健康，因應疫情，已針對大樓全面無死角進行消毒作業，因疫情持續擴大，從3月2日起進一步採行於大樓東西南北四大門及停車場入口設置體溫量測站之防疫措施，同時全天後封閉1樓其他出入口及地下停車場與府前停車場連通道。

公管中心表示，若經體溫量測發現入府人員有發燒情形，將請其戴口罩儘速就醫。請洽公市民入府時共同配合體溫量測措施，出入公共場所時，請盡量戴口罩，勤洗手，以維護個人健康。

北市 疫情 新冠肺炎 口罩

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