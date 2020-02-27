社子島細設今審議 自救會抗議泣訴「不要區段徵收」

台北市社子島開發案受注目，長達半世紀的禁建，台北市政府今下午在都市計畫委員會上審查「士林社子島地區細部計畫案」修正後續審會議，會前社子島自救會在市府大門前抗議，呼喊口號「抗議區段徵收」，現場更有長輩抗議「市府搶地」。

社子島自救會發言人李華萍表示，拜託委員不要替有問題的計畫背書，內政部當初通過主要計畫有三附帶決議，包括做好聚落保存、戶戶安置，和舉辦聽證會，但她質疑市府沒有一個做到。她表示，聚落保存部分，市府規劃的集中式住宅，會破壞「夜弄土地公」固有路線，房子拆了、人走了、路徑沒了，文化也消散了；戶戶安置部分，僅完成48%家戶訪查，不能代表居民意見。

李華萍表示，聽證也未辦理預備聽證會、沒有做交互詰問，就辦得像公聽會一樣，而居民要求針對區段徵收的必要性、公益性辦理聽證會，以釐清爭議點，會中不到4%出席居民贊成開發，強調「希望社子島九大聚落全數保留，這是台北最後一塊淨土」。

自救會代表柯振學表示，市府五月突然辦了一場剔除區段徵收座談會，當地居民卻都不知道，沒有參加，加上剔除區段徵收條件嚴苛，包括土地面積不得小於500平方公尺、應為完整區、需臨接計畫道路、所有權人半數以上同意，符合者公設都要自己處理，還要回饋20%土地給市府，根本就是刁難居民。

70歲洪姓阿嬤更是泣訴，她現在每天晚上都要擔心、受怕，不知道自己住在那邊可以再住幾天，實在是想不開，有一天就想著，如果我死了就沒事了，難道是要我們這些老人去跳淡水河嗎？質疑市長柯文哲真的有想到我們這些老人家嗎？質疑市府就只是要搶我們的土地。