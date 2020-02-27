新北6處國軍閒置營地將活化 創造公共空間

新北市共有6處國軍閒置營地，為讓公有土地活化、配合地方都市發展需要，城鄉局在去年2月與國防部軍備局簽訂合作協議書，由市府盤點及綜合評估規劃，協助辦理變更都市計畫用地。

都市計畫科長楊恩捷表示，國防部日前提供新北境內建議須檢討變更的閒置營區土地，分別為板橋2處、中和3處及永和1處，面積總計約2.8公頃，後續會委託規畫，讓相關單位一起討論未來該如何使用閒置土地，也會舉辦公聽會、座談會蒐集民眾意見。

楊恩捷表示，此舉除可將軍用閒置土地活化再利用，市府也可就營區土地區位通盤考量周邊現況、人口、交通、產業結構等方面綜合評估，透過分階段辦理都市計畫變更，創造更便利的生活環境與公共空間。

企劃建築科長黃永盛補充，像永和帳務中心日前規畫用來作為樂活共生實驗基地，開放期間總計有3萬位民眾申請使用，市府將圍牆打開，將無法使用的建築物拆掉，只剩下2棟建築物，讓帳務中心變成開放空間，該址鄰近永安市場捷運站及瓦窯溝，讓住在周邊的人可以穿過營區，只要3至5分鐘就可到捷運障，也創造擁有綠地的戶外空間。

黃永盛表示，去年因為租約到期，還給國產署管理，民眾也表示可惜，少了一個空間可以進行活動，市府在去年底與國產署簽訂2年合約，仍會進行短期活化，相關內容目前仍在研議。

城鄉局長黃一平表示，此閒置營區通盤檢討案，目的在於活化國軍閒置營區土地，符合當地實際發展需求，並促進土地利用與開發，後續期盼藉由國防部與市府合作，共創雙贏。