2/28至3/29 淡水天元宮-捷運淡水站發賞櫻接駁公車

228連假正值淡水天元宮櫻花季，新北市交通局自2月28日至3月29日闢駛「捷運淡水站-天元宮」接駁公車，首班車上午8點由淡水捷運站發車，末班車下午5點由天元宮發車，尖峰時段約10到15分鐘一班，交通局表示，賞櫻接駁公車均做好清潔消毒防疫措施，遊客可安心搭乘。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，每逢天元宮櫻花季總是吸引大量遊客賞櫻，也因此造成北新路交通壅塞，建議民眾可多搭乘捷運或輕軌轉乘收費接駁公車前往，或搭乘866、875、876、877等市區公車上山賞櫻，避免塞車及找停車位的麻煩。

交通局表示，今年天元宮賞櫻接駁公車尖峰約10-15分鐘一班，會視人潮機動調整班距，並在現場導引搭乘。

交通局也建議，民眾可搭輕軌於沿線景點旅遊，如果要去天元宮賞櫻，可搭抵「輕軌淡金北新站(V05)」，再步行至北新路上的「福德宮」公車站，轉乘天元宮接駁公車可到達，不用再繞到捷運淡水站搭車。