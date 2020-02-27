防新冠肺炎疫情擴散 新北籲：大型宗教活動暫緩

新冠肺炎疫情持續延燒，為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模，已獲得新北市道教會及佛教會與中國佛教會等支持，同時台北紫微天后宮、淡水福佑宮已決定暫緩媽祖聖誕遶境活動，支持市府防疫政策。

新北市道教會理事長謝榮壽表示，道教會團體會員數達2700個，個人會員有1萬8000人，考量現況辦理大型室內或戶外群聚活動風險較高，傳染病容易傳播並造成群聚感染，除應注意各項防護措施，也要向相關人員進行防疫宣導，新北市道教會將向會員溝通，洽請相關大型宗教活動配合調整、延後或取消，許多宮廟也紛紛響應。

另外，中國佛教會理事長淨耀法師、新北市佛教會理事長如乘法師、中華佛教青年會理事長開善法師都表示，目前有些宗教活動在規劃中，但會支持市府防疫政策，並視疫情情況規劃備案，如所屬會員有辦理長時間人潮擁擠且密集接觸的活動，將會建議暫緩辦理。

民政局在昨日前往拜訪原訂舉辦北三媽遶境活動的三峽「台北紫微天后宮」，建議暫緩活動。主委劉燕耀隨即召開臨時管監委員會議，決定延後至疫情控制後再行辦理，且會全力配合政府防疫措施。

劉燕耀表示，宗教活動不應成為防疫缺口，除應自行做好相關防疫措施外，並應考慮延期或停辦，以免疫情擴散，同時也感謝市府對宗教團體的輔導。此外，淡水福佑宮管理人謝安棋也表示，將暫緩媽祖聖誕遶境活動，支持市府防疫政策。