快訊

曾逛北車、龍山寺！指揮中心公布非法看護案32足跡地圖

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

防新冠肺炎疫情擴散 新北籲：大型宗教活動暫緩

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模。圖／新北市民政局提供
為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模。圖／新北市民政局提供

新冠肺炎疫情持續延燒，為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模，已獲得新北市道教會及佛教會與中國佛教會等支持，同時台北紫微天后宮、淡水福佑宮已決定暫緩媽祖聖誕遶境活動，支持市府防疫政策。

新北市道教會理事長謝榮壽表示，道教會團體會員數達2700個，個人會員有1萬8000人，考量現況辦理大型室內或戶外群聚活動風險較高，傳染病容易傳播並造成群聚感染，除應注意各項防護措施，也要向相關人員進行防疫宣導，新北市道教會將向會員溝通，洽請相關大型宗教活動配合調整、延後或取消，許多宮廟也紛紛響應。

另外，中國佛教會理事長淨耀法師、新北市佛教會理事長如乘法師、中華佛教青年會理事長開善法師都表示，目前有些宗教活動在規劃中，但會支持市府防疫政策，並視疫情情況規劃備案，如所屬會員有辦理長時間人潮擁擠且密集接觸的活動，將會建議暫緩辦理。

民政局在昨日前往拜訪原訂舉辦北三媽遶境活動的三峽「台北紫微天后宮」，建議暫緩活動。主委劉燕耀隨即召開臨時管監委員會議，決定延後至疫情控制後再行辦理，且會全力配合政府防疫措施。

劉燕耀表示，宗教活動不應成為防疫缺口，除應自行做好相關防疫措施外，並應考慮延期或停辦，以免疫情擴散，同時也感謝市府對宗教團體的輔導。此外，淡水福佑宮管理人謝安棋也表示，將暫緩媽祖聖誕遶境活動，支持市府防疫政策。

民政局長柯慶忠表示，宮廟遶境活動是台灣傳統民俗慶典之ㄧ，受到疫情的影響，也必須改變形式，包含簡化參拜流程、減少參與人數，及參拜空間的調整等，此外，參與活動的信眾們也要做好自主健康管理，勤洗手及戴口罩，並與人群保持適度距離，輪流進廟宇參拜，以降低感染風險。相當感謝許多宮廟支持市府防疫政策，主動調整活動時間或活動形式。

為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模。圖／新北市民政局提供
為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型宗教活動暫緩或調整辦理規模。圖／新北市民政局提供

遶境 疫情

延伸閱讀

武漢肺炎疫情中心一級開設 各部會副首長進駐

生前發燒疑似新冠肺炎？檢警9度聯繫北市衛政單位

蔡英文發文感謝遶境延期 顏清標：為了台灣人民安全

大甲媽祖遶境延期 政院表達肯定與感謝

相關新聞

229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星...

2/28至3/29 淡水天元宮-捷運淡水站發賞櫻接駁公車

228連假正值淡水天元宮櫻花季，新北市交通局自2月28日至3月29日闢駛「捷運淡水站-天元宮」接駁公車，首班車上午8點由...

防新冠肺炎疫情擴散 新北籲：大型宗教活動暫緩

新冠肺炎疫情持續延燒，為免即將到來的三月「瘋媽祖」遶境活動參與人潮擁擠且持續時間較長，可能成為防疫漏洞，新北市府呼籲大型...

北市緩漲焚化廠處理費 盼減輕商圈、市場業者負擔

新冠肺炎疫情延燒，各商圈夜市景氣變差，北市環保局今天宣布，原定3月1日要調漲垃圾焚化廠處理費，從每公噸2082元漲為27...

案32看護移工直播曝醫院所在 新北衛生局：無法可罰

新冠肺炎確診案32是一名非法看護移工，中央流行疫情指揮中心因保護當事人個資、避免引起恐慌，因此向來不對外公布地點，昨該移...

響應中央抗疫 台北松山慈惠堂取消宗教活動

因應新冠肺炎疫情影響，台北松山慈惠堂響應中央抗疫，今日表示經緊急召開委員臨時會議，決議「2020台北母娘文化季」活動延期...

樹林鹿角溪附近 新山佳市民活動中心將動工

新北市樹林區公所今舉行山佳市民活動中心新建工程委託規畫設計、監造初步設計審查會議簡報會，樹林區長陳奇正表示，將進行發包、...

陽明山姜太公道場響應抗疫 3月聯手媽祖點燈祈福

農曆3月瘋媽祖，動輒上百萬信眾參加遶境，堪稱每年台灣宗教界一大盛事，但近期新冠肺炎疫情日趨嚴峻，讓各界憂慮大規模聚眾恐成...

北市推自駕巴士 5月開放道路測試

北市府與台灣智慧駕駛公司合作，今天開始信義路公車專用道自動駕駛巴士創新實驗計畫，本月起三個月內，車輛、軟體及偵測設備前置整備後，今年5月利用凌晨零時30分到2時30分，投入兩款3輛無人自駕巴士，在信義路中山南路口到基隆路口間公車專用道進行測試，9月供民眾試乘。

新北弱勢家庭坐月子 有比2萬津貼更好服務

新北市府宣布3月1日起開辦弱勢家庭坐月子到宅服務，只要是符合生育津貼請領資格的低收入戶、中低收入戶或孕婦本人領有身心障礙...

228連假 來三芝農村逛社區賞花趣

明天起就是228連假，新北市農業局表示，民眾除到三芝賞櫻，推薦來三芝區農村再生社區逛市集、走訪鄉村景點、品嘗新北在地美食...

甲狀腺和懷孕有關？醫師：功能亢進恐提高這些風險

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，多篇文獻顯示孕婦若有甲狀腺功能亢進，又沒有適當治療的話，會增加早產、死產...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。