北市緩漲焚化廠處理費 盼減輕商圈、市場業者負擔

新冠肺炎疫情延燒，各商圈夜市景氣變差，北市環保局今天宣布，原定3月1日要調漲垃圾焚化廠處理費，從每公噸2082元漲為2705元，延後至明年元旦起再調漲，盼藉此減輕商圈、市場及事業機構垃圾清運負擔；環保局預估，北市約1.2萬個商圈、夜市等業者可受惠。

北市焚化廠代處理一般事業廢棄物收費（焚化廠處理費）標準，現為每公噸2082元，近年來因回饋金、化學藥品、人事費等成本均有增加，經核算焚化廠實際處理成本已達每公噸2705元，為反映實際成本、拉近與鄰近縣市焚化廠收費價差，減少清除業者違規挾帶外縣市事業廢棄物進入北市，環保局每天都會視情況調漲處理費。

廢棄物處理管理科長李旻壕表示，北市去年與廢棄物清除公會及清除業者協商後，去年10月14日就公告今年年3月1日起將調漲焚化廠處理費為每公噸2705元，漲623元；但最近受疫情影響，商圈、市場及各行各業人潮減少、景氣變差，市府內部討論後，決定延後到明年1月1日再調漲。

李旻壕說，今天下午已召集北市近200家負責處理各商圈、市場垃圾的垃圾清運業者開會，確保業者實際向商圈、夜市及市場收取的清運費（其中含焚化廠處理費成本）不可因此調漲，盼藉此減輕北市各行業經濟負擔，同時減少清除業者還要修改清運合約、換約的困擾。

李旻壕表示，1.2萬個商圈、夜市等業者去年平均每日產出約1050公噸垃圾，緩漲後每天減收處理費65萬4150元，約等於每月省下1962萬4500元。