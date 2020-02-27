樹林鹿角溪附近 新山佳市民活動中心將動工

新北市樹林區公所今舉行山佳市民活動中心新建工程委託規畫設計、監造初步設計審查會議簡報會，樹林區長陳奇正表示，將進行發包、動工。立委蘇巧慧表示，她向國產署爭取土地有償撥用，並配合議員爭取焚化爐回饋金，共爭取建物面積約160坪、2層樓的新設活動中心。

過去山佳活動中心因空間過小、距離過遠，在地居民使用不便。在地里長蘇巧慧，在鹿角溪附近興建新的活動中心。新的山佳活動中心緊鄰中山路三段27巷、新興街及鹿角溪。

蘇巧慧表示，去年7月份收到里長陳情後，她8月邀請國產署長曾國基及國有財產署北區分署長郭曉蓉一同協商，經過新北市政府確認編列預算後，現已朝發包邁進。蘇巧慧說，山佳市民活動中心一案是一次中央和地方合作的好成績。

山佳里長許建強說，很高興在地期盼許久的活動中心終於有譜。陳奇正表示，經費將以垃圾焚化場回饋金補貼，後續將進行發包、動工。