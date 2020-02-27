陽明山姜太公道場響應抗疫 3月聯手媽祖點燈祈福

農曆3月瘋媽祖，動輒上百萬信眾參加遶境，堪稱每年台灣宗教界一大盛事，但近期新冠肺炎疫情日趨嚴峻，讓各界憂慮大規模聚眾恐成防疫缺口。陽明山姜太公道場今發布新聞稿，表示決定響應政府政策，不鼓勵信眾出席法會，不過適逢媽祖聖誕在即，將於3月26日舉辦七星燈暨神醫燈大法會，恭請姜太公與媽祖聯手點燈為全球祈福，驅疫息災。

陽明山姜太公道場表示，他們最有名的就是點七星燈，雖然道場不大，但以往舉辦法會，都會吸引許多信眾前來參拜祭改。

道場主席羅世新表示，最近工作人員就接獲不少報名法會的信眾來電詢問，礙於疫情是否能夠不用親自出席法會，為響應政府號召，考量信眾的憂心，道場現階段採取防疫不聚眾的措施，全面加強環境消毒，並請信眾不必到場，等到疫情舒緩再來拜拜。

羅世新也提到，或許是疫情升溫的緣故，健康格外受到關注，報名姜太公道場神醫燈的信眾比以往多出3成左右，神醫燈是由姜太公請來中國七大神醫，包括扁鵲、華陀、李時珍、醫聖張仲景、藥王孫思藐、葛洪葛天師及保生大帝，聯合護佑加持，點亮生命泉源。

道場將藉由3月26日的法會，祈求眾神明庇佑世界上正遭受新冠肺炎之苦的病患，能夠早日康復，遠離病痛。

另，羅世新說，海外十萬餘信眾，包括來自大陸、美國、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、印尼等，皆透過網路報名點燈，凡事心誠則靈。