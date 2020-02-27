北市5月測試夜間自駕巴士 最快9月可試乘
台北市與台灣智慧駕駛公司合作，5月起將在信義路公車專用道投入3台自駕巴士，利用凌晨零時30分至2時30分時間進行測試，未來將視階段結果逐步調整速度與時間，最快9月提供民眾試乘。
為補足夜間公共運輸缺口，解決公共運輸駕駛人力不足問題，台北市去年與台灣智慧駕駛公司簽訂合作意向書，向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫，今年2月18日核准通過。
台北市交通局、資訊局上午共同召開記者會，宣布5月將啟動實驗計畫，將在信義路公車專用道（中山南路至基隆路）投入3輛包含4米與6米不同規格的自駕巴士。
其中，4米巴士最多可承載9人，6米最多可承載34人，實驗初期行駛速率以不超過每小時15公里為原則，測試時間為凌晨零時30分至2時30分。
交通局運輸資訊科長鍾惠存表示，2017年時曾在信義路測試自駕巴士，但當時是封閉場域，自駕巴士無法辨識紅綠燈，5月的測試計畫為開放場域，區間各路口開放一般車輛通行，光復南路、敦化南路也會設置偵測裝置，了解自駕巴士若遇到闖紅燈車輛和行人時的應變力。
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