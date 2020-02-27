新北弱勢家庭坐月子 有比2萬津貼更好服務

新北市府宣布3月1日起開辦弱勢家庭坐月子到宅服務，只要是符合生育津貼請領資格的低收入戶、中低收入戶或孕婦本人領有身心障礙生活補助者，就可2擇1選生育津貼2萬元，或是市值超過3萬元以上的坐月子到宅服務。

新北副市長陳純敬說，新北的中低收入、低收入戶的婦女，或是有身障等證明，經過社工評估後，就可使用弱勢家庭坐月子到宅服務，這是配合民政局的2萬元生育津貼，再由社會局加碼補助，提供的服務。

新北市每胎新生兒發放生育獎勵金2萬元，社會局表示，若有相關資格者，可以選擇2萬元生育津貼，或是改選擇有免費120小時、市值超過3萬元以上的坐月子到宅服務，服務內容包括產婦照顧、新生兒照顧、月子餐製作及家務協助。

陳純敬表示，這方案除了對小家庭有實質生活幫助，勞工局還培訓月嫂促進婦女的二度就業，擴大就業機會，另外該服務是由新北保母協會承辦，不只是進行媒合工作，同時有監督機制，維持服務的品質。

勞工局職訓中心主任郭清吉說，月嫂相關訓練課程包括月子餐、家事服務，目前雖沒有針對月嫂有相關證照，但接受新北訓練的學員，都會協助考取保母、中餐丙級執照，讓月嫂獲得更多的專業認證。