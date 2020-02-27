228連假 來三芝農村逛社區賞花趣

明天起就是228連假，新北市農業局表示，民眾除到三芝賞櫻，推薦來三芝區農村再生社區逛市集、走訪鄉村景點、品嘗新北在地美食，安排一趟解憂紓壓小旅行。

三芝共榮社區及安康社區位於八連溪上下游區域，兩個社區經「里山橋」串連八連溪兩岸社區居民的生活，社區經多年努力，推廣梯田復育與友善耕作，走入社區便可見到綠意盎然的水梯田與百年古道水圳，還可到八連溪農夫市集走走，品嘗共榮社區道地的花生湯，購買農民自產自銷的新鮮蔬果。

三芝三和社區的三生步道上遍植有200多顆的吉野櫻，粉紅色的櫻花已經陸續在樹梢上綻放，與社區小橋流水構成春季限定景色，社區也搭配櫻花綻放與連假期間，在三生步道入口附近舉辦農夫市集，販售社區自製洛神仙楂茶飲與櫻葉餅等農特產品，民眾來訪可順道到農夫市集帶回社區的洛神果醬與酵素醋飲作為伴手禮。

午後回程則推薦到樂天社區秘境—「田心子」探訪，田心子原是社區久未耕種的荒地，最初計畫種植蓮花，卻不敵天候與福壽螺侵害陸續死亡，農民清除整地後，出現水天一色的倒映美景，成為遊客拜訪的熱門景點，市府也投入預算修建石板步道。