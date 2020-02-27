甲狀腺和懷孕有關？醫師：功能亢進恐提高這些風險

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠指出，多篇文獻顯示孕婦若有甲狀腺功能亢進，又沒有適當治療的話，會增加早產、死產、胎兒生長偏小、子癲前症及心衰竭風險，盡量在懷孕前達到穩定且正常的甲狀腺功能狀態。

葉乃誠說，張姓病患初次來看門診時，甲狀腺功能亢進厲害，功能還沒有控制穩定就懷孕了，當時她從婦產科轉診過來也不甚明白甲狀腺亢進跟懷孕有什麼關係，結果後來一周，胎兒還是保不住。醫師跟該名病患說，「只要妳我好好努力合作，讓甲狀腺功能控制穩定，我很多病人還是能夠成功生小孩的」，激起她好好努力吃藥控制的動力，一年半後，她成功生下一名健康小寶寶。

葉乃誠表示，張姓病患規律回診，並在懷孕前針對甲狀腺亢進藥物換成PTU，維持功能穩定下，成功受孕，順利生產；像她一樣一開始因為甲狀腺疾病在妊娠經驗受挫的病友不勝枚舉，而甲狀腺病友常常不警覺本身甲狀腺疾病對於其生兒育女有重大的影響。

葉乃誠指出，甲狀腺功能低下的婦女原本就因排卵異常而不容易受孕，在妊娠早期也易出現自發性流產，因此懷孕婦女中，大約只有0.3%的人合併有甲狀腺功能低下的狀況。孕婦如果有甲狀腺功能低下，有時症狀不易自我察覺情況下，在沒有適當處理，會增加子癲前症、胎盤早期剝離、早產、低出生體重的風險，甚至也有文獻指出會影響新生兒之後的神經發展和智商等等。

醫師表示，目前沒有足夠證據建議全面篩檢甲狀腺功能，但在有甲狀腺功能異常病史，及以前或目前服用甲狀腺素、抗甲狀腺製劑的妊娠婦女在產前檢查務必檢測甲狀腺功能，另外，計畫人工生殖或是已知甲狀腺素過氧化酶抗體陽性的婦女，也應檢測排除異常，以改善妊娠預後。