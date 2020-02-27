北市培英社宅開工 柯文哲：朝每年3千戶持續推進

台北市工務局水利工程處今上午舉辦中山區培英社會住宅新建工程開工典禮，台北市長柯文哲致詞表示，本月開工的社宅，完工日期都在下一任市長任內，市政一棒一接一棒，市府還是會維持一萬戶開工的狀態下持續推進，每年完工3千戶、開工3千戶。因上午柯文哲未安排媒體聯訪，面對媒體追問總統府取消就職典禮的看法，柯未回應快步離去。

柯致詞表示，培英社會住宅地下3層、地上14層，造價8.2億元，裡面共96戶，1到6樓作為社會福利基地，包括托嬰中心、幼兒園、區民活動中心等相關設施，現在都要求公宅蓋得很漂亮，不會蓋出來像火柴盒，除了林蔭大道，因建蔽率的關係，建築外有足夠空間，未來將是居民活動場所，整個裡面還有空中花園的設計，該工程由水利處代辦。

北市府於大直捷運站附近興建培英社會住宅工程，今天上午舉行開工祈福典禮，祈福工程如期如質平安順利完成。都發局表示，目前北市有3228戶共19件社會住宅完工，其中有8928戶共44件施工中。

水利處指出，培英社會住宅未來將提供96戶住宅空間，基地面積2898平方公尺，工程預算8.2億元，地上14層、地下3層，鋼筋混凝土造，預計於112年3月完工，112年12月入住。

該社宅未來1至6樓將由北市社福機構進駐，包括托嬰中心、幼兒園、區民活動中心等，同時納入智慧三表水表、電表、瓦斯表，將取得銀級智慧建築標章、銀級綠建築標章及耐震標章。同時，該建築將社會住宅、明水公園、永安國小之間的空間串連，打造雙排林蔭大道通學廊道，讓學童上下學更為安全；戶外階梯廣場未來可提供給周遭居民舉辦露天音樂會或親子活動。