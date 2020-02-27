考量防疫風險 侯友宜拍板停辦萬金石馬拉松
新北市府決定停辦今年萬金石馬拉松比賽，市府今天表示，主要是經過整體技術性評估，顧慮到國外菁英選手參賽過程，與防疫風險考量，由市長侯友宜拍板定案決定停賽。
市府今天表示，侯友宜認為，萬金石馬拉松比賽是台灣唯一銀標籤賽事，由於是國際級的賽事，任何調整都要經過全盤考量。
市府說，侯友宜昨天下午都在行動治理座談會。相關單位一直到昨晚才有機會向侯友宜報告。大家在會議中提出現況，各自闡述看法，但是否舉辦賽事，防疫牽涉到教育、體育、衛生、環保、新聞等許多單位，各自意見分歧。
市府說，經過整體技術性評估，包括國外菁英選手的參賽、是否可以分批出發，但考量還是有防疫上的風險，最終由市長侯友宜拍板，決定今年停辦，但是會保留選手的參賽資格。
市府體育處昨天表示，原先依中央流行疫情指揮中心的評估與規定，隨中央對各國的管制，決定擴大限制韓國選手不能參賽，共取消中國、香港、澳門、韓國等地區206名選手來台灣參賽資格，備好相關防疫措施。
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