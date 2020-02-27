228連假南市藍晒圖園區易壅塞 警籲民眾避走擁擠路段

新北市政府建置「來新北逛菜市」網路購物平台，讓民眾免去市場人擠人及手提大包小包，動動手指就能輕鬆買菜。新北市市場處表示，即日起至3月31日，只要到平台的優惠專區，商品全部9折，單筆消費滿千還可獲得禮品，在家就能逛遍新北各大傳統市場。

2020-02-26 23:22