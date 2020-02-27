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228連假南市藍晒圖園區易壅塞 警籲民眾避走擁擠路段
228三天連續假期，為因應各地遊客至台南遊玩品嘗美食，市警六分局依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導勤務，針對轄內藍晒圖文創園區觀光景點及易擁擠台17線等聯外道路，提前部署警力，避免遊客因塞車而壞了出遊好興致。
交通組說，從2月27日至3月1日，規劃台86快速道路台南端與濱南路口、健康與中華西路口、中華西與中華南路口、中華西與新平路口、健康與西門路、大同與國民路口及中華南與永成路口等7處聯外道路交通崗，加強指揮疏導。
台南市南區藍晒圖文創園區，緊鄰西門商圈，預估將湧入大量遊客，2月27日至3月1日規劃交通崗，加強疏導。外縣市遊客如搭乘台鐵，可轉乘台南市公車1號、2號、5號、18號或興南客運各線公車，在新光三越新天地站下車；如自行開車前往，可至鄰近大億麗緻酒店、新光三越百貨公司西門店及嘟嘟房，付費停車。
六分局長陳建民說，228連假期間，除迅速排除交通事故現場外，如發現交通擁擠，將啟動交通快暢優勢警力，加強疏導，並與警察廣播電台高雄分台連線，播報擁擠路況，並建議用路人改道行駛。
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