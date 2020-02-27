每2筆第2筆折扣5元 新北停車行動支付3月前加入享88折

推行動支付，新北市交通局3月1日起，再推出新北市路邊停車費行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動，以行動支付路邊停車費2筆，第2筆停車費現省5元，新用戶還可再享88折優惠，活動至今年6月底止。自2016年推出行動支付路邊停車費以來，行動支付占比已逾13%。

新北市交通局長鍾鳴時表示，有越來越多使用者感受到行動支付的便利，只要綁定車號，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，隨時隨地可線上繳費，不用擔心逾期，還可享App業者提供的優惠。2016年推出行動支付路邊停車費以來，行動支付占比已逾13%。

交通局停車營運科長許芫綺表示，為讓更多車主體驗行動支付帶來的便利，新北市自3月1日起推出路邊停車費行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」，「每2筆的第2筆就5元折扣」，而且只要在今年3月1日前，從未使用過行動支付繳費的新用戶，每筆路邊停車費行動支付再享88折優惠，持續到6月底止。

許芫綺表示，目前申請綁定行動支付路邊停車服務車號共計77萬7392輛，為了避免車主持單至超商重複繳費，從今年2月17日起，開單員PDA設備會自動比對車號，經比對屬綁定行動支付APP的車輛，通知單上的第一段條碼處即改印製「本車號綁定APP，請使用APP線上繳納停車費，此單無法至超商繳費」。

交通局提醒「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動僅適用於路邊停車費，可利用9家App包括Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支、一卡通、萬付通及遠傳Friday錢包」，其中遠傳Friday錢包自4月1日起。