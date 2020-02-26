「媽祖叫我跑」萬金石馬拉松突停辦 跑友哀嚎一片

新冠肺炎疫情持續，新北市政府稍早宣布，今年萬金石決定停辦，不過體育處保留所有報名選手2021年參賽資格，不需再行繳費。市府大廳日前懸掛的萬金石文宣中，出現「媽祖叫我跑」布條，引發關注，如今消息一出，引起多數跑友哀嚎一片。

廖姓跑友表示，防疫期間是要注意沒錯，起跑前是接觸密集，但起跑後不會有問題，最需要注意的是補給站問題，若以預備措施而言，新北市已經很高規格，若萬金石停辦，全台其他民間馬拉松活動就要停辦，不可能有人可以做到這麼高規格，「對於停辦，深表遺憾。」

另一名連姓跑友表示，是不是乾脆上半年停止舉辦賽事，目前報名的賽事沒有一個有參加到。

新北市政府發言人蔣志薇表示，萬金石馬拉松是國際級賽事，每年都吸引上萬名國內外的選手參加，考量新冠肺炎疫情持續中，經整體評估，防疫措施在技術上很難周全，為了保障國內外選手的安全，今年的萬金石馬拉松決定停辦，體育處會保留所有報名選手2021年參賽資格。